Cinéma du réel: Alassane Diago rappelle les massacres de 1989 à la frontière entre la Mauritanie et le Sénégal

Les massacres et déportations de masse de 1989 entre la Mauritanie et le Sénégal restent des sujets tabous dans les deux pays africains et très mal connus ailleurs dans le monde où l’année 1989 évoque surtout le massacre de Tiananmen à Pékin ou la chute du mur de Berlin. Avec son documentaire « Le fleuve n’est pas une frontière », le réalisateur Alassane Diago a brisé le silence et réuni des témoignages poignants de survivants. Ainsi, il « essaie de fabriquer une mémoire » sur l’injustice persistante de cette escalade de violence raciste. Entretien après la projection au festival Cinéma du réel à Paris.

RFI : Le fleuve n’est pas une frontière nous plonge dans les évènements de 1989, le conflit entre la Mauritanie et le Sénégal, avec de centaines, voire de milliers de morts et de dizaines de milliers de réfugiés et déportés. Qu’est-ce qui avait déclenché cet engrenage de violence ?

Alassane Diago : Les violences ont été déclenchées par une bagarre banale entre des éleveurs mauritaniens et des agriculteurs sénégalais. Les éleveurs mauritaniens ont fait appel aux forces de l’ordre mauritaniennes qui sont intervenues et il y a eu malheureusement deux morts et une douzaine de prises en otage. La situation a dégénéré et il y a eu des représailles au niveau du Sénégal. Cette bagarre banale, partie entre des bergers mauritaniens et des paysans sénégalais, est devenue un conflit entre les deux États et entre des Noirs et des Arabo-Berbères.

Votre film, sur quel point se concentre-t-il ?

Mon film essaie à donner la parole aux victimes des deux côtés, à ces personnes qui sont là depuis plus 30 ans et qui attendent justement que justice soit faite. Ces personnes vivent en Mauritanie et au Sénégal et réclament la justice.

Au début du film, vous prenez la parole en expliquant que vous avez fait ce documentaire aussi en pensant à vos « parents » en Mauritanie et au Sénégal. Vous êtes né en 1985 au Sénégal, quelle est votre implication personnelle par rapport à ces évènements de 1989 ?