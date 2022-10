Choiseul: Trois Mauritaniens distingués pour leur engagement.

Trois Mauritaniens distingués pour leur engagement.

Trois Mauritaniens de moins de 40 ans sont des leaders du développement futur de notre continent. Ces trois Mauritaniens ne sont pas des étrangers, et ils confirment tout ce que l’on pense d’eux. Dans le classement Choiseul 100 Africa 2022, il s’agit de la PDG de GBM Leila Bouamatou, du conseiller BCM, Sidi Mohamed Ould Dhaker et de la PDG d’APIM, Aissata Lam. Outre la fierté qu’ils apportent à tous les Mauritaniens, nos lauréats ont donné une nouvelle dimension à notre pays par leur qualité de leadership et dont leur notoriété a désormais dépassé nos frontières, rapporte la Dépêche.

Rapide info se réjouit ainsi que ce grand honneur récompense leurs activités exemplaires et couronne en quelque sorte les éminents services qu’ils ont rendus au continent, longtemps resté en marge des flux de la mondialisation.