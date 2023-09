Chers concitoyens, Ensemble, nous sommes plus forts.

Chers concitoyens, Ensemble, nous sommes plus forts.

Chers concitoyens, Ensemble, nous sommes plus forts.

Nous tenons à rappeler avec force que nous formons un seul et unique peuple, indivisible dans notre diversité. Chacun de nous, quelles que soient nos origines, nos composantes ou nos divergences, différences, contribue à la richesse de notre nation. Afin de maintenir cette unité, nous devons assurer que toutes les doléances de nos populations soient entendues et prises en compte par le président.

Dans cette optique, il est primordial que nos dirigeants, en particulier notre président, soient informés de toutes les préoccupations qui émergent de la société mauritanienne. Heureusement, notre système démocratique prévoit un mécanisme permettant de relayer les doléances de notre peuple vers le sommet de l’État.

Il est essentiel que les citoyens soient encouragés à exprimer leurs préoccupations, qu’il s’agisse de problèmes économiques, sociaux, politiques ou environnementaux. Cela peut être fait à travers des canaux appropriés tels que les représentants élus, les associations, les médias ou encore les consultations publiques.

Une fois que ces doléances ont été rapportées au président, il est impératif que des mesures concrètes soient prises pour y répondre.

Le président, Mohamed Ould Cheikh Ghazouani en tant que garant de notre cohésion nationale, doit considérer chaque problème soulevé comme une opportunité d’améliorer la vie de tous les citoyens. Il doit s’engager à trouver des solutions adaptées, justes et équitables pour résoudre ces problématiques.

En outre, l’implication active des citoyens dans le processus de prise de décision est essentielle afin d’assurer que les besoins et les aspirations de tous soient pris en compte. Les politiques publiques doivent être basées sur des consultations approfondies et des débats ouverts, favorisant ainsi un dialogue constructif entre le gouvernement et les différentes parties prenantes.

En fin de compte, en nous rendant compte que nous sommes un seul peuple, indivisible dans notre diversité, nous pouvons surmonter les défis auxquels nous sommes confrontés. En travaillant ensemble, en encourageant la participation de tous et en promouvant une gouvernance transparente et responsable, nous pourrons trouver des solutions qui bénéficieront à l’ensemble de la population.

Soyons fiers de notre identité commune et continuons à œuvrer pour une société juste, solidaire et inclusive.

Ensemble, nous sommes plus forts.

Le peuple uni et indivisible.

*Abdoulaziz DEME*