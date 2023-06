Chassez les Maures, ils sont chassables !

Vous, les Sioux, les Cherokees, les Apaches… vous êtes les descendants des grands guerriers : Sitting Bull, Black Hawk, Crazy Horse, Big Foot, etc, et l’Amérique est la terre de vos ancêtres, vous êtes ses premiers occupants.

Oui en effet, le funeste Christophe Colomb avait déniché accidentellement votre havre en 1492. Le May Flower à son bord les pères pèlerins à la recherche d’un endroit sûr pour pratiquer leur religion y avaient débarqués en 1620 ; les Irlandais fuyant la famine due à la crise des pommes de terre (The Irish Potato Famine) touchèrent votre sol au milieu du 19 siècle ; et la traite négrière avait fait venir plein d’esclaves chez vous au cours de cette même période.

Pour autant vous n’avez pas disparus, vous êtes plus de cinq millions d’âmes aujourd’hui. Et une terre conquise n’est pas une propriété éternellement acquise. Une solution est possible : « à cœur vaillant, rien n’est impossible ».

Chers Indiens d’Amérique, si vous êtes à court d’inspiration ou de courage pour reprendre les terres de vos ancêtres, regardez en face de vous, de l’autre côté, vers la côte atlantique africaine. Là-bas, d’autres autochtones spoliés de leur héritage existent en pays des Maures. Il s’agit des héritiers du Royaume du Tékrour et de l’Empire du Ghana, deux grands empires marquant la période impériale ouest-africaine.

Eux, sont en avance sur vous, parce qu’ils croient qu’il n’y a pas fatalité en la matière, que cette entreprise n’échappe pas à la volonté et que la Reconquista est bien facile. Les Chrétiens n’avaient-ils pas chassé les Maures d’Espagne ?

La Guerre de reconquête du pays espagnol colonisé avait vaillamment commencé vers 722 et elle s’est achevée victorieusement en 1492, justement l’année ou le guignard Colomb avait posé son pied sur votre sol, un nouveau monde pour lui, une terre ancienne, la vôtre, sans contestation possible.

Que faire donc ?

Très bonne question, Lénine l’avait posée et il lui a trouvé la bonne réponse : la chute des Tsars et l’avènement du pouvoir des bolcheviks, le premier régime communiste de l’Histoire en la nouvelle Union soviétique.

Plus concrètement, les Nationalistes négro-mauritaniens vont vous aider à lancer un mouvement de délivrance du joug colonial appelé : Forces de libération des Amérindiens (FLAM). Ensemble, vous et eux, vous allez former une coalition mondiale capable, à terme, l’union faisant la force, de renvoyer les Anglais et les Irlandais en Europe, et les Africains en Afrique. Elle sera également en mesure de refouler en Afrique du Nord et en Arabie, les descendants des Almoravides, les tombeurs en 1076 de Koumbi Saleh, la capitale de l’Empire du Ghana, et avec eux les Banî Hassane, les fondateurs entre le XVème et le XVIIIème siècle des émirats arabes désunis de Mauritanie.

Une fois ce double objectif atteint de part et d’autre de l’océan atlantique, les deux FLAM pourront se donner rendez-vous à l’ile de Gorée, d’où partaient les esclaves aux Amériques, pour célébrer leur victoire et chanter en chœur : « une Amérique sans White Anglo-Saxon Protestants est magnifique, une Mauritanie sans Maures est fantastique… ».

Mauritanie : vous avez dit vivre ensemble ?

Ely Ould Sneiba.