Chargé par le président algérien, le SG du ministère des Affaires étrangères en visite au Niger

Le Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Lounès Magramane, chargé par le président algérien, M. Abdelmadjid Tebboune, effectue à partir de jeudi une visite en République du Niger, intervenant dans le cadre des efforts inlassables et continus déployés par l’Algérie pour contribuer à une solution pacifique à la crise dans ce pays voisin, indique un communiqué du ministère.

« Chargé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Lounès Magramane effectue à partir d’aujourd’hui 24 août 2023, une visite en République du Niger « , lit-on dans le communiqué.

Cette visite, précise la même source, « intervient dans le cadre des efforts inlassables et continus déployés par l’Algérie pour contribuer à une solution pacifique à la crise au Niger, évitant à ce pays voisin et frère et à toute la région un accroissement des risques ».

Le SG du ministère aura dans le cadre de cette visite « une série de rencontres avec des personnalités et de hauts responsables de la République du Niger », conclut le communiqué.

Avec

APS