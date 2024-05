Chanegriha en visite de travail à la 2éme région militaire

Le Général d’Armée Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire (ANP), a entamé ce mercredi une visite de travail et d’inspection au niveau de la deuxième région militaire, a rapporté un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

Selon le communiqué du MDN, Le Chef d’Etat-major de l’ANP a tenu une rencontre avec les cadres et les employés de la deuxième région militaire.

Intervenant à cette occasion, le Général d’Armée a assuré que la paix et la sécurité nécessitent la construction d’une force de défense et de dissuasion pour garantir et protéger ces deux droits.

Le même responsable a renouvelé l’engagement de l’ANP pour mettre en place une approche globale pour élever d’une manière permanente les capacités de combat et renforcer les outils défensifs de l’Algérie, notamment à travers la mobilisation de l’ensemble des moyens humains et matériels nécessaires.

Source: lalgerieaujourdhui.dz