CHAN de football 2022 : Algérie, Rd Congo, Sénégal, Mali, Ghana, des prétendants au sacre

Après le Cameroun, l’Algérie accueille, du 13 janvier au 4 février prochain, le Championnat d’Afrique des nations (Chan-2022) réservé aux footballeurs locaux. En l’absence du double tenant du titre, le Maroc, forfait (un désaccord lié au transport des « Lions de l’Atlas »), le Sénégal tentera d’inscrire son nom pour la première fois au palmarès. L’Algérie, la Rd Congo, vainqueur de l’épreuve en 2009 et 2016, le Mali et le Ghana figurent également parmi les favoris au sacre.

Papa Alioune NDIAYE, envoyé spécial à Annaba (Algérie)

Pour la première fois de l’histoire du Chan, 18 nations y prendront part au lieu de 16 habituellement. Au total, 32 rencontres sont programmées dans quatre villes (Alger, Annaba, Constantine et Oran), dont le match d’ouverture prévu demain, vendredi, entre le pays hôte, l’Algérie, et la Libye, à Baraki.

Placés dans le groupe A domicilié à Alger, les « Fennecs » feront leur deuxième apparition dans cette compétition après l’édition 2011 au Soudan. Outre la Libye, qui a remporté l’édition de 2014, les « Verts » feront face à l’Éthiopie (3e participation) et le Mozambique (2e participation). Lors de leur baptême du feu il y a 11 ans, la sélection algérienne avait atteint les demi-finales après avoir terminé deuxième de leur groupe. L’Algérie avait écarté l’Afrique du Sud en quarts de finale (2-0) avant de buter sur la Tunisie, perdant aux tirs au but. Après leur première participation, les « Fennecs » aborderont à domicile le tournoi avec beaucoup d’ambitions. Les hommes de Madjid Bougherra, qui font partie des favoris pour le sacre final, auront tous les atouts de leur côté. Cependant, ils devront bien entrer dans la compétition en remportant le derby face à la Libye, avant de croiser le fer avec l’Éthiopie le 17 janvier, puis le Mozambique le 21 janvier. Un succès d’entrée leur permettra de disputer les deux derniers matches de groupe en toute sérénité.

Pour soulever le trophée le 4 février prochain, il est important, selon Bougherra, d’aborder chaque match comme une finale. « Nous allons aborder le Chan avec la même volonté et mentalité que celles de la Coupe arabe 2022, au Qatar. Nous devons respecter l’adversaire et le football. Il ne faut pas perdre de l’énergie à faire des calculs, en gérant notre parcours match par match, ou à penser aux adversaires. La clé de la réussite est d’aborder chaque rendez-vous comme une finale. Après notre succès en Coupe arabe, les supporters nous font encore plus de confiance, à nous de valider ça. Les joueurs sont très motivés, ils vont mouiller leur maillot », a promis le sélectionneur des « Fennecs ». Cette compétition est une occasion pour l’Algérie de relancer son football, surtout après le fiasco de la Can 2021 et l’élimination de la course du mondial au Qatar.

Le Sénégal en quête d’une première étoile

Absent du tournoi depuis 2011, le Sénégal effectue son grand retour. En Algérie, Pape Thiaw aura la délicate mission de faire mieux que ses prédécesseurs. Lors de l’édition 2009, le Sénégal avait terminé au pied du podium, après sa défaite (1 – 2) en match de classement face à la Zambie. Les « Lions » n’ont pas fait mieux en 2011 pour leur deuxième et dernière participation, en se faisant éliminer dès le premier tour. À Alger, l’équipe de Pape Thiaw va tenter d’aller le plus loin possible dans le tournoi. Après le sacre de l’équipe A au Cameroun, les « Lions » locaux veulent frapper un grand coup dans cette compétition. Ils devront d’abord s’extirper d’un groupe B considéré par les observateurs comme le plus relevé, avec la présence de la Rd Congo, double vainqueur en 2009 et 2016, de la Côte d’Ivoire qui a terminé à la troisième place en 2016 et de l’Ouganda. Ils devront frapper fort d’entrée le samedi 14 janvier, au stade du 19-mai 1956 d’Annaba, face à la Côte d’Ivoire qui dispute son cinquième Chan. Absents de la précédente édition, les « Éléphants » qui n’ont jamais remporté le trophée effectuent eux aussi leur grand retour avec l’espoir de décrocher le Graal pour la première fois de leur histoire. Leur plus haut fait d’armes reste la troisième place acquise en 2016, au Rwanda. Le sélectionneur Soualiho Haidara ne voudra, pour rien au monde, perdre ce derby qui pourrait être déterminant pour la suite de la compétition, puisque son équipe affrontera la Rd Congo lors de la 2e journée. L’équipe de Pape Thiaw affrontera ensuite, le 18 janvier, l’Ouganda qui prendra part à son sixième Chan, sans jamais passer le premier tour. Le choc du groupe opposera, le 22 janvier, lors de la 3e journée, le Sénégal aux « Léopards » ; un duel qui promet d’être chaud et indécis. Surtout que pour sa sixième participation, la Rd Congo aura à cœur de reconquérir le titre. Éliminée en quart de finale lors de la dernière édition, l’équipe congolaise, sous la houlette du sélectionneur Ngoma Kondi Otis, voudra faire mieux, mais n’aura pas la partie facile. Face à une équipe du Congo rompue à la tâche, dotée de l’un des meilleurs championnats nationaux du continent et qui a acquis la réputation d’être l’un des prétendants à presque toutes les éditions du Chan, le Sénégal n’aura pas la partie facile et devra sortir le grand jeu pour espérer passer en quarts de finale. « Nous participons à une compétition à laquelle nous n’avons plus participé depuis 11 ans. Nous y allons avec des ambitions et dans l’espoir d’aller le plus loin possible. Il nous faudra prendre les matches un à un et y aller étape par étape », avait déclaré Pape Thiaw lors de la publication de la liste. Son équipe qui a effectué une bonne préparation, sanctionnée par une défaite (0 – 1) contre le Maroc, deux matches nuls respectivement contre l’Algérie (2 – 2) et le Niger (0 – 0) et une victoire (1 – 0) contre le Congo, jouera à fond ses chances. Et se donnera les moyens d’aller le plus loin possible dans ce tournoi.

Mali, Cameroun et Ghana auront leur mot à dire

Finaliste en 2009 (Côte d’Ivoire) et en 2014 (Afrique du Sud), le Ghana visera, sous la houlette du sélectionneur Annor Walker, le titre suprême cette année. Les « Black Galaxies » qui retrouvent la compétition après huit ans d’absence, évoluent dans le Groupe C, en compagnie du Maroc, double tenant du titre, annoncé forfait, le Soudan, troisième lors de la dernière édition et qui ambitionne de rééditer son exploit, et Madagascar, seule équipe qui fera ses débuts dans l’édition de cette année, complètent ce groupe. Logé dans le groupe D avec l’Angola et la Mauritanie, le Mali qui est passé tout près du sacre au Cameroun tentera de rééditer l’exploit et d’accrocher sa première étoile. Pour sa cinquième participation, sa quatrième consécutive, le Cameroun, qui partage le groupe E avec le Congo et le Niger, tentera de faire mieux que la 4e place acquise lors de la 6e édition organisée en 2021 à domicile. Les « Lions indomptables », dirigés par l’entraîneur Alioum Saidou, sont favoris et ne devront éprouver la moindre difficulté pour passer en quarts de finale. Ils feront face, le 16 janvier, au Congo, avant d’affronter, huit jours plus tard, le Niger.

Les 18 pays qui prennent part à cette 7e édition sont répartis en trois groupes de 4 équipes (A, B et C) et deux poules de 3 équipes (D et E). Les deux premiers des groupes de quatre et les premiers des groupes de trois se qualifient pour les quarts de finale.

Source: lesoleil.sn