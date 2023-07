C’est une minie refonte ! C’était un petit remaniement pour remplacer trois ministres députés élus, mais la question d’un remaniement majeur n’a pas été sur la table, d’autant que la réorganisation des ministres se poursuit depuis plusieurs mois, notamment l’éducation, l’agriculture, l’emploi, innovation, transport, environnement, Mix culture et élevage. C’est identique à la refonte partielle de mars 2022.

Les analystes s’accordent à dire que la Mauritanie a renforcé son image de pays moderne au service de ses citoyens, elle est désormais engagée à créer une économie résiliente et à contribuer à une société qui honore et se réconcilie avec sa diversité. Et l’on ne change pas une équipe gagnante.

Des préparatifs sont actuellement en cours sous la présidence de la République pour annoncer la composition du troisième gouvernement du Premier ministre Mohamed Ould Bilal.

Des journalistes, des photographes et des correspondants des médias nationaux et internationaux sont arrivés au palais présidentiel un peu plus tôt, après que la présidence ait fixé l’heure de l’annonce du gouvernement.

Selon notre doyen Chenouf, environ sept ou huit ministres vont quitter le gouvernement actuel, d’autres vont changer de portefeuille.

Le nouveau gouvernement comprendra, poursuit-il, des jeunes technocrates qui seront nommés dans leurs domaines de travail actuels, et un tel changement n’inclurait pas les ministres souverains.