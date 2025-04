C’est incorrect, la Mauritanie n’est pas un État multinational !

Un État est une population établie sur un territoire délimité et soumise à l’autorité légale d’un gouvernement. Ainsi, l’existence valable d’un État est conditionnée par trois éléments : géographique, démographique et politique.

En ce qui concerne la population, elle englobe tous les citoyens de l’État, ceux qui lui sont liés par des liens de nationalité.

Mis à part les querelles politiques, il n’est en aucun cas fait référence aux ethnies, ni à leur nombre, ni à leur taille, ni à leur importance.

Qu’est-ce qui justifie donc l’affirmation selon laquelle la Mauritanie est multinationale ?

Par la présence de quelques ethnies ?

Ce n’est pas suffisant. En effet, il y a de très nombreux pays où l’ethnicité est tombée en désuétude, mais leurs citoyens et leur population demeurent.

Cela dit,la Mauritanie ne peut être qualifiée de multinationale que si elle est un État où coexistent des minorités ethniques ayant des droits reconnus et possédant un territoire.

Dans quel article de notre Constitution cela est-il prévu ?

Aucun.

Et où est le territoire national des Peuls ?

Nulle part.

Cependant, il existe encore des États multinationaux tels que le Royaume-Uni, incluant l’Angleterre, le pays de Galles, l’Écosse et l’Irlande du Nord.

D’autre part, il y a des États multinationaux qui ont disparu, comme la Yougoslavie, l’URSS, etc.

Bref, que l’on regarde les choses du petit ou du gros bout de la lorgnette, la confusion constante, qui caractérise les débats en cours, est un appel clair à la balkanisation de notre pays.

Conclusion :

Si l’État-nation n’est pas le choix des nationalistes pulaars de l’UFP, des FLAM, d’IRA et de Vivre-Ensemble, il sera indispensable alors d’apporter des modifications à la loi fondamentale et de la soumettre au référendum.

Ely Ould Sneiba

Le 24 avril 2025