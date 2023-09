Certificat de reportage vidéo – International Center for Journalists

Je partage avec vous, un nouveau certificat, une merveilleuse formation récemment menée sur: une série de formation au reportage vidéo immersive du Centre International des journalistes-Meta dans le cadre du Programme » engagement de formation pour les journalistes et les créateurs de l’information ».

L’équipe d’International Center for Journalists, était hautement qualifiée et expérimentée dans son travail, ce qui montrait la qualité du contenu qu’elle fournissait.

Encore une fois, merci

Fadwa Kamal

Ahmed Bettar