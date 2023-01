Cérémonie de remise des prix Chinguitti 2022

Le président de la République, Son excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a supervisé, vendredi à Nouakchott, la cérémonie de remise des prix Chinguitti 2022, attribués pour la première fois en 2001 pour encourager la recherche et l’innovation.

Le Président de la République a remis le prix pour les travaux (en langue arabe) réalisés sur “les études islamiques” au Dr. Yehdhih Abderrahmane Cheikh Ahmedou El Ghoulam sur “Le consensus collectif et le fiqh comparé et leur importance dans l’époque contemporaine” et au Dr Mohamed Yeslem El Moujewid pour son ouvrage sur “le renouvellement de l’étude de la langue du Saint Coran, analyse des recueils de l’imam Abdel hamid El Varahi”.

Son excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a remis le prix de littérature en partage au Dr. Mohamed Vall Ould Cheikh pour ses travaux (en français) sur “Quels fondements pour une politique linguistique et éducative en Mauritanie” et au Dr. Ahmed Salem Ould Babah sur “l’Introduction au dialecte hassanya de Mauritanie- étude grammaticale et lexicale”.

Le prix pour les sciences et techniques a été remis par le Président de la République en partage aux travaux (en français) à Boyyah Ould Moissa sur “la Contribution à la compréhension des interactions entre pêcheries et réseaux tropiques marins et à l’opportunité d’utilisation des mathématiques pour la gestion scientifique et la préservation des ressources halieutiques en Mauritanie” et à M. Mohamed Ould Moussa sur “les recherches énergétiques et investigations expérimentales et numériques des performances énergétiques d’une éolienne Hawt et la contribution à élucider les influences des caractéristiques de l’écoulement sur la performance de l’éolienne”.

Les lauréats ont présenté, après la remise des prix, chacun dans son domaine, un exposé sur le contenu et les objectifs de ses travaux.

La cérémonie s’est déroulée en présence du Premier ministre, M. Mohamed Bilal Messoud, du président de l’Assemblée nationale, du président du conseil constitutionnel, du chef de file de l’opposition démocratique, du ministre secrétaire général de la Présidence de la République, des membres du gouvernement, des membres du conseil du prix Chinguitti, du wali de Nouakchott ouest, de la présidente du conseil régionale de Nouakchott, du hakem de la moughataa de Tevrag-Zeina, du maire de sa commun et des membres du corps diplomatique

AMI