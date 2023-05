CENI : large implication des femmes, des jeunes et des personnes ayant des besoins spéciaux :

M. Mohamed Taghioullah Al Adham, porte-parole de la CENI, a déclaré à l’AMI que les prochaines élections du 13 mai seront marquées par une large participation des femmes, des jeunes et des personnes ayant des besoins spéciaux.

Il a expliqué que l’élévation du taux de participation des femmes par rapport aux élections passées, à plus de 36 %, est un indicateur important à un moment où la scène politique a besoin de la participation de tous les segments de la société, y compris les femmes, en plus de la participation des jeunes avec la prise en charge des personnes à besoins spécifiques qui a été prévue, à travers la présence de leurs représentants dans les listes de jeunes.

M. Ledhem a souligné que la spécificité des élections à venir réside dans la réussite de l’élaboration d’une nouvelle liste électorale forte et solide qui a été accueillie par les partenaires en toute facilité, surtout après l’organisation du recensement administratif à vocation électorale, parti de zéro et son résultat a atteint plus de 1 700 000 électeurs, ce qui est un nombre important par rapport au recensement préparé à la dernière échéance électorale.

Il a expliqué que parmi les caractéristiques importantes qui méritent également d’être saluées, il y a la révision et la mise à jour publique de la liste électorale, à travers une plate-forme électronique qui a permis l’application d’une transparence absolue dans le traitement de ce recensement administratif à caractère électoral. « La préparation a également été marquée par une large implication de notre communauté à l’étranger ».

Il a précisé que la préparation de ce scrutin s’est également caractérisée par une large ouverture aux médias et un effort d’implication de la société civile dans les campagnes de mobilisation et de sensibilisation.

Le porte-parole de la CENI a annoncé que sa commission est prête à organiser cette élection dans de nouvelles circonstances, et espère atteindre l’objectif ultime d’organiser des élections libres, transparentes et justes.

AMI