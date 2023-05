CENI : 35 sièges parlementaires déjà pourvus Et un deuxième tour prévu pour 18 circonscriptions

Le conseiller de l’information et porte-parole officiel de la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI), M. Mohamed Taghioullah El Edham, a annoncé l’achèvement du dépouillement des résultats dans 162 conseils municipaux sur 238 communes, notant que 35 sièges au niveau de l’Assemblée nationale ont été pourvus, tandis qu’un deuxième tour est indispensable pour trancher, le 28 mai prochain, dans 18 circonscriptions parlementaires. Parmi celles-ci figurent les quatre circonscriptions représentant les communautés mauritaniennes pour l’étranger.

Le conseiller à l’information a expliqué, dans un point presse organisé, mercredi après-midi, au siège de la CENI, que ces résultats préliminaires proviennent successivement des centres de la Commission et de ses staffs techniques “informatiques”, indiquant que le processus de dépouillement des votes et d’approbation des procès-verbaux au niveau local, avant leur transmission au comité directeur de la CENI pour validation, se déroule à un rythme accéléré, et les chiffres montrent le progrès réalisé.

Il a déclaré que la Commission électorale nationale indépendante vise, derrière cette méthodologie, à diffuser ces données et à offrir à chacun la possibilité de les examiner et de les vérifier de manière transparente.

Le porte-parole de la CENI a souligné que les résultats du dépouillement vont dans le bon sens et que les procès-verbaux sont signés par toutes les parties concernées, bien que le mécanisme suivi soit très spécifique, il est caractérisé par la précision et repose sur des moyens modernes de présentation des résultats.

Il a déclaré que la commission était satisfaite des progrès et du rythme du processus de dépouillement, car il n’y a pas eu d’irrégularité signalée, soulignant que jusqu’à présent la commission n’a reçu aucun recours sur le processus de vote ou de dépouillement. Le porte-parole de la CENI a conclu le point de presse en disant que le comité directeur n’a aucun problème pour noter et corriger les erreurs ou défauts dans son travail, et est prêt à répondre favorablement à tout parti politique qui lui reproche éventuellement des écarts dans son travail conformément aux procédures légales suivies.

Il accueille favorablement toute correction de toute erreur pouvant résulter de ses travaux dans le cadre de la transparence qu’il s’attelle à consolider.