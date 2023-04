Célébration de la journée mondiale de la Créativité et de l’innovation

Notre ambition est de faire de l’innovation le moteur du développement numérique et de l’entrepreneuriat des jeunes et des femmes. A l’occasion de la journée mondiale de l’innovation, nous affirmons notre engagement à mettre en place un cadre juridique qui réponde aux exigences de mise à niveau des startups en Mauritanie et stimule la créativité et l’innovation dans l’utilisation et le développement des nouvelles technologies. Mohamed Cheikh El Ghazouani @CheikhGhazouani

A l’instar de la communauté internationale, la Mauritanie célèbre, aujourd’hui, la Journée Mondiale de la Créativité et

de l’innovation. Une journée commémorée pour mettre l’accent sur l’importance de l’innovation et de la créativité pour

booster des domaines stratégiques, tels que les sciences, les technologies, les arts, l’environnement et le social.

Cette célébration vise aussi, selon un communiqué du ministère de la Transformation numérique, de l’innovation et de la modernisation de l’Administration,

à mettre en exergue le rôle que jouent l’innovation et la créativité dans l’émergence des économies, dans la croissance économique et le développement.

La Mauritanie regorge d’opportunités qui peuvent lui permettre de tirer plein profit de la créativité et de l’innovation, grâce à la dynamique récente des projets portés par les jeunes, et grâce à la politique

publique inspirée de la vision de Son Excellence Monsieur le Président de la République. Vision exprimée dans « Mes Engagements

pour la Patrie » et qui a pour objectif d’ « encourager l’émergence d’un tissu de PME, de l’entreprenariat, de l’innovation et des nouvelles technologies », dit le communiqué .

Ainsi, le Ministère de la Transformation Numérique, de l’Innovation et de la Modernisation de l’Administration, commémore cette journée,

en invitant les entrepreneurs et les innovateurs à la réflexion pour mieux exploiter le potentiel de la Mauritanie dans ce domaine. Il compte publier une série de vidéos et de visuels sur ses canaux de

communication, pour vulgariser la vision du Ministère et du Gouvernement visant à valoriser l’innovation.

Le Ministère profite de cette occasion pour donner la parole aux acteurs de l’écosystème mauritanien et aux jeunes entrepreneurs pour parler de l’impact de

l’innovation sur leurs activités.

Il saisit cette opportunité pour exprimer ses vifs remerciements aux différents acteurs, pour leur implication dynamique à ses démarches participatives.

Il appelle enfin chacune et chacun à contribuer activement à la réussite des programmes et projet qu’il lance pour mettre en valeur l’innovation en Mauritanie.

avec AMI