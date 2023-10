Célébration de la Fête nationale d’Espagne :

L’Ambassade d’Espagne en Mauritanie a organisé, ce 12 octobre 2023, une cérémonie marquant la fête nationale du Royaume. La cérémonie, qui s’est déroulée dans les jardins de l’ambassade, a vu la participation des ministres des affaires étrangères, ceux de la défense et des pêches, des conseillers à la présidence et à la primature, de plusieurs ambassadeurs accrédités localement et autres institutions internationales, des membres de la société civile, des journalistes et des amis mauritaniens.

Dans un discours qu’elle a prononcé devant ce parterre de personnalités, Mme Miriam Álvarez de la Rosa Rodríguez, a déclaré que « le gouvernement mauritanien est un exemple de prudence et d’équilibre dans ses relations avec ses partenaires ». Il se distingue, indique-t-elle, par ses efforts visant à contribuer à la recherche de solutions pacifiques aux problèmes et différends régionaux et continentaux. Dans ce monde troublé par divers conflits et guerres, Mme l’ambassadrice a rappelé à la communauté internationale son devoir de « coopérer pour s’attaquer aux causes qui sont à l’origine de la pauvreté et des inégalités, car c’est sans aucun doute l’origine de la plupart des conflits ».

Parlant de la coopération entre la Mauritanie et le Royaume d’Espagne, Miriam Álvarez de la Rosa Rodríguez, a salué leur collaboration exemplaire dans la lutte contre l’immigration clandestine. Elle a cité plusieurs similitudes culturelles entre son pays et la Mauritanie. Originaire des Iles Canaries, elle indique que les villes de Tichit, d’Oualata, de Chinguetti et Ouadane, patrimoine de l’UNESCO, sont un lien entre son pays et la Mauritanie ; elle a cité d’autres vestiges laissés par les pêcheurs canariens en Mauritanie.

Signalons enfin que la soirée a été clôturée par la prestation d’un groupe de flamenco de la ville de Jerez d’Andalousie. Il a été vivement applaudi par le public.

Source: lecalame.info