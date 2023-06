CEDEAO : lancement officiel au Libéria et en Mauritanie des activités de son Projet ROGEAP

Les acteurs du secteur des énergies renouvelables du Libéria et de la Mauritanie ont participé aux lancements officiels des activités du Projet Régional d’Accès à l’Électricité Hors Réseau (ROGEAP). Ces lancements se sont respectivement déroulés le jeudi 08 juin à Monrovia au Libéria et le lundi 12 juin à Nouakchott en République Islamique de la Mauritanie en présence des experts des Ministères en charge de l’Energie, des parties prenantes des secteurs privé et public y compris les organisations de la société civile, les ONGs, les médias et les banques commerciales du Libéria et de la Mauritanie.

L’objectif visé par ces deux ateliers nationaux est de présenter le projet ROGEAP aux acteurs concernés, de les sensibiliser sur les technologies solaires PV (hors-réseau)et enfin de mettre en place un cadre réglementaire favorable au développement du marché des produits solaires PV hors réseau au Libéria et en Mauritanie.

A Monrovia, les travaux de l’atelier de lancement du Projet Régional d’Accès à l’Électricité hors Réseau (ROGEAP) au Libéria ont été lancés par M. Kelvin Grugbaye, Director Energy Efficiency and Environnement, représentant le Ministre des Mines et de l’Energie du Libéria en présence de son Excellence Madame Joséphine NKRUMAH, Représentante Résidente de la CEDEAO au Libéria, du Représentant de la Banque Mondiale au Libéria et de M. Arnaud Kouadio Ba, Expert Suivi-Evaluation du ROGEAP, représentant le Commissaire Sédiko Douka en charge des Infrastructures, Energie et Digitalisation de la CEDEAO.

A Nouakchott, les travaux de l’atelier en Mauritanie ont été présidés par M. Ahmed Salem Bouheda, Secrétaire Général du Ministère du Pétrole, des Mines et de l’Energie en présence de M. Elhadji Sylla, Conseiller Principal du ROGEAP, représentant le Commissaire Sédiko Douka en charge des Infrastructures, Energie et Digitalisation de la CEDEAO.

Pour rappel, le ROGEAP est mis en œuvre par la Commission de la CEDEAO et la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD). Il a pour objectif d’accroître l’accès aux services d’électricité durable dans les 15 États membres de la CEDEAO et 4 autres pays africains (Mauritanie, Centrafrique, Tchad et le Cameroun) pour les ménages, les entreprises commerciales et les infrastructures communautaires publiques de santé et de l’éducation par des systèmes solaires.

D’un montant de 338,7 millions USD, le projet est financé par la Banque mondiale, le Fonds de Technologie Propre (CTF) et la Coopération néerlandaise (DGIS).

Source: lactuacho.com