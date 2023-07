Ce renard est devenu le meilleur ami de ce chien !

Quand vous verrez leurs photos, vous tomberez certainement amoureux. Ce chien et ce renard ont une amitié incroyable !

Juniper est un renard qui, depuis sa naissance, vit aux États-Unis comme un animal domestique dans la maison de son propriétaire.

Sur les photos, on peut voir Juniper se livrer à ses pitreries quotidiennes en sautant sur le lit à la recherche d’une « souris » sous les couvertures. Il y a beaucoup à dire sur l’adorable Juniper, mais son propriétaire américain conseille à tous ceux qui souhaitent adopter un renard comme animal de compagnie de réfléchir à deux fois avant de prendre cette décision. Ils sont effectivement très différents des chiens et des chats, et nécessitent souvent des conditions de vie très spécifiques.

