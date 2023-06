Ce que visait le plan d’action gouvernementale 2023

Le plan d’action gouvernementale 2023 est le résultat de discussions intensives qui ont duré, dit-on, deux ans entre un large éventail de parties prenantes allant des décideurs et des responsables des secteurs public et privé, avec la participation d’institutions gouvernementales, d’organisations de la société civile et de consultants internationaux pour dessiner les cadres sur lesquels la stratégie a été élaborée. Sa vision reposait sur un État fort moderne et au service du citoyen, une économie résiliente et engagée sur le chemin de l’émergence, un capital humain valorisé au service du développement et une société fière de sa diversité et réconciliée avec elle-même.

Cette vision, en accord avec le programme du président de la République, est basée sur la mise en place de la prospérité du pays sur des bases solides en suivant la politique de financement du gouvernement pour atteindre le principe de durabilité sur lequel reposent les aspirations futures. Les ressources du pays sont utilisées pour développer le capital humain, l’éducation et la formation et encourager l’entrepreneuriat et l’innovation afin d’assurer la durabilité d’un secteur privé florissant.

Dans un monde où les technologies modernes et la concurrence accrue pour la production raccourcissent la durée de vie du produit, l’innovation contribue au succès continu de l’économie. Cependant, la croissance économique ne doit pas se faire au détriment de l’environnement et de la sécurité des citoyens à long terme, ce qui a incité le gouvernement à multiplier les efforts pour protéger l’environnement, renforcer la cohésion sociale et préserver le patrimoine culturel.

Une vision qui s’efforçait malgré une conjoncture internationale difficile d’augmenter la productivité plus naturellement dans un climat concurrentiel qui stimule le développement économique, multiplie les profits et augmente les niveaux de salaire, car le taux élevé de productivité rend les biens et services plus compétitifs sur le marché mondial, et obtenir des revenus plus élevés, ce qui oblige les entreprises à fournir les meilleurs services et à rechercher constamment les meilleures façons de produire.

Afin d’accroître la productivité pour un pays qui produisait peu ou pas, il y a un besoin de citoyens qui ont les compétences et les capacités appropriées pour chaque emploi dans lequel ils travaillent, et il est donc nécessaire de s’efforcer de maintenir des travailleurs qualifiés, en plus de développer et de recycler la main-d’œuvre nationale, et de la soutenir avec les compétences étrangères nécessaires.

De nombreux facteurs sont conjugués pour que les entreprises locales et étrangères, notamment des services gouvernementaux de haute qualité, des infrastructures de pointe et un climat d’investissement attractif, deviennent des éléments essentiels grâce auxquels le pays est devenu un lieu distingué pour pratiquer des activités économiques, et un pays attractif pour particulièrement les industries extractives.

Ainsi avec le démarrage du projet gazier prévu en 2023, le succès économique du pays affectera la société plus largement et conduira à la création d’une large base de prospérité, estimant que chacun peut apporter une contribution précieuse à la société s’il en a les moyens et les bonnes opportunités.

Pour stimuler et promouvoir la justice, les secteurs public et privé peuvent s’engager à la transparence et à créer un climat de concurrence libre et loyale dans toutes les transactions, qu’il s’agisse de l’emploi, d’une enchère publique pour la vente de terrains ou de l’attribution d’un appel d’offres.

Le rôle du gouvernement a été de fournir un cadre juridique et réglementaire qui assure la protection des consommateurs et un traitement équitable des propriétaires d’entreprises, y compris les investisseurs étrangers.

Le pays applique désormais la justice dans la société en traitant tout le monde de manière égale devant la loi, en appliquant autant que peut ce faire les normes internationales relatives aux droits de l’homme, en donnant un accès égal à l’éducation, aux soins de santé et en apportant un soutien à ceux qui en ont besoin en leur offrant une formation professionnelle appropriée et une sécurité sociale.

AOB