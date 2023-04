Canicule, coupure d’eau et d’électricité : dures journées de ramadan.

Les premiers jours du mois de ramadan à Nouakchott ressemblent à un véritable calvaire.

Un premier supplice est imposé par une canicule insupportable accompagné d’un léger vent de sable.

On subit également des coupures récurrentes d’eau et d’électricité dans plusieurs quartiers, en plus de la pratique habituelle de la montée des prix qui pèse sur les ménages pendant cette période.

Ces différents éléments combinés donnent aux journées des jeûneurs l’allure d’un véritable chemin de croix.

La canicule devrait encore persister pendant les prochains jours, selon les prévisions météos.

Le calame