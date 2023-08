CAN (Q) – Trois joueurs de Ligue 2 avec le Gabon en septembre

Le Gabon tient son destin en mains dans l’optique de la qualification pour la prochaine CAN. Pour cela, les Panthères devront s’imposer en Mauritanie le 9 septembre et seront alors sûrs de participer à cette compétition.

Le sélectionneur Patrice Neveu a dévoilé sa liste pour ce rendez-vous très important. On y retrouve trois membres de la Ligue 2 : les défenseurs Jacques Ekomié (Bordaux) et Johann Obiang (Pau FC), ainsi que l’attaquant Alan Do Marcolino (QRM). A noter que Lloyd Palun, à la recherche d’un club, n’a pas été retenu.

Photo Loic Cousin/Icon Sport

maligue2