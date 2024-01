CAN 2024 : le Maroc piégé par le Congo 1-1 malgré un but d’Achraf Hakimi

Après leur victoire inaugurale face à la Tanzanie, le Maroc avait l’occasion de valider son billet pour les huitièmes de finale contre la RDC. Malgré un but d’Hakimi, les Lions de l’Atlas doivent se contenter du nul contre des Congolais vaillants.

Le Maroc avait rapidement ouvert le score sur corner grâce au Parisien Achraf Hakimi. Sur penalty, Bakambu a raté l’occasion d’égaliser.

A la fin d’un match marqué par les fautes et la fournaise de San Pédro, la RDC est finalement revenue grâce à deux de ses entrants.

Avec ce nul, le Maroc doit encore patienter avant de se qualifier pour les 8es de finale.

