CAN 2024 : La Mauritanie se qualifie et élimine le Gabon, la RDC également qualifiée

Le Gabon a été battu ce samedi en Mauritanie, en match de qualification pour la CAN 2024 (1-2), et ne verra pas la Côte d’Ivoire contrairement à son adversaire du jour et à la RDC, également qualifiée après sa victoire contre le Soudan (2-0).

H. P.

09 septembre 2023 à 20h12

Le Gabon ne verra pas la Côte d’Ivoire en janvier prochain. L’équipe a été battue (1-2) par la Mauritanie lors de la dernière journée des qualifications (groupe I) après avoir perdu son gardien d’entrée sur un carton rouge (5e). Patrice Neveu, le sélectionneur, a été contraint de sortir Denis Bouanga, l’ancien Stéphanois, pour remplacer son joueur expulsé.

Alors qu’il leur fallait au moins un nul avec un but pour se qualifier, les Panthères ont craqué très vite et été menés à la mi-temps (0-2, buts d’Hemeya Tanjy à la 30e et d’Aboubakar Kamara à la 42e). Ils sont revenus grâce à Didier Ndong (2-1, 90 +1e) alors que la Mauritanie était aussi réduite à dix depuis six minutes suite à l’exclusion d’Hassan Houbeib (85e). Et le Gabon a eu une dernière occasion à l’ultime minute qui lui aurait permis d’assurer un nul et de pouvoir espérer se qualifier en cas de succès du Soudan en RDC.

La Côte d’Ivoire et la RDC s’imposent

Pierre-Emerick Aubameyang restera avec l’OM au début de l’année prochaine mais il espérait un autre destin. Les supporters attendaient beaucoup de leur capitaine mais il n’a pas pu porter son équipe vers la qualification. Dans le même temps, la RDC a assuré l’essentiel en remportant une victoire nécessaire contre le Soudan (2-0) grâce à Theo Bongonda (8e) et Fiston Mayele (87e). Marseille devrait donc être privé de Chancel Mbemba en début d’année prochaine.

Enfin, dans le groupe H, la Côte d’Ivoire, déjà qualifiée en tant que pays organisateur, a battu petitement une très faible équipe du Lesotho (1-0) lors de l’ouverture du stade de San Pedro. Le test contre un Mali ambitieux, mardi prochain en match amical, risque d’être plus révélateur de l’état de forme de l’équipe menée par Jean-Louis Gasset.

