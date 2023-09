CAN 2023 : 9 tickets en jeu, les points chauds de la sixième journée.

Neuf tickets qualificatifs pour la CAN 2023 restent à attribuer lors de la sixième et dernière journée des éliminatoires, qui débute ce mercredi. Présentation des principales affiches.

Le plateau de la CAN 2023, programmée du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d’Ivoire, sera connu à l’issue de la sixième et dernière journée des éliminatoires, qui débute ce mercredi. Outre le pays hôte, qualifié d’office, six équipes (Algérie, Tunisie, Sénégal, Burkina Faso, Maroc et Afrique du Sud) avaient déjà décroché leur ticket au terme de la quatrième journée des éliminatoires, dès mars 2023 ; l’Égypte, finaliste sortante, la Guinée, le Mali, le Nigeria, la Zambie, le Cap-Vert, la Guinée-Bissau et la Guinée équatoriale les avaient rejoints en juin dernier.

Jeudi, les Black Stars du Ghana (9 points) n’auront besoin que d’un nul pour voir la Côte d’Ivoire, mais les hommes de Chris Hughton, privés de leurs cadres Daniel Amartey et Thomas Partey, devront se méfier de la Centrafrique dans le groupe E. En cas de victoire, les Fauves du Bas-Oubangui décrocheraient la première qualification de l’histoire du pays pour le tournoi continental. Bien que privé de son capitaine Geoffrey Kondogbia, le sélectionneur Raoul Savoy espère voir ses hommes rééditer l’exploit d’octobre 2021, quand ils étaient allé s’imposer au Nigeria (0-1), en éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Opposé à des Malgaches déjà éliminés, l’Angola, deuxième de la poule avec 8 points, pourrait jouer un mauvais tour au Ghana : en cas de défaite des Black Stars combinée à une victoire des Palancas Negras, le Ghana resterait à quai.

Le Cameroun ne doit pas se louper

Samedi, les Léopards de RD Congo, en pleine renaissance sous la direction du Français Sébastien Desabre recevront le Soudan en leader du groupe I (9 points). Mais les coéquipiers de Chancel Mbemba devront se méfier d’un adversaire, nanti de 7 points, qui les avait battus (2-1) lors de la première confrontation. Dans le même temps, la tension sera également de mise à Nouakchott entre deux équipes en ballotage (7 points) : si le Gabon devance provisoirement la Mauritanie grâce à une meilleure différence de but, les hommes de Patrice Neveu, ex-coach des Mourabitounes, se déplacent dans un contexte marqué par le putsch post-électoral ayant mis à bas la dynastie des Bongo.

Cela s’annonce compliqué pour les Panthères, face à un adversaire qui a, de l’aveu de son sélectionneur Amir Abdou, « minutieusement préparé » ce choc susceptible de donner au pays sa troisième qualification consécutive. Une sacrée finale, au même titre que celle qui opposera, dans le groupe L, le Mozambique (7 points) et le Bénin (5 points), ce même samedi à Maputo. Un nul suffira aux Mambas dans cette poule dominée par le Sénégal, qui enverra une équipe U20 au Rwanda, déjà éliminé.

Alors qu’un nul suffira forcément à la Gambie face au Congo, dimanche dans le groupe G, ce ne sera pas forcément le cas du Cameroun, qui reçoit le Burundi mardi à Garoua. Entre les hôtes, quintuples vainqueurs de l’épreuve reboostés par le retour d’André Onana, et leurs visiteurs, qui rêvent de retrouver une épreuve disputée pour la première fois en 2019, le perdant dira adieu à la CAN, dans un groupe mené par la Namibie (5 points). Les Brave Warriors en ont terminé dans cette poule réduite à trois par la disqualification du Kenya et assisteront impuissants au choc entre Lions Indomptables et Hirondelles. Un nul mettrait les trois équipes à égalité obligerait en revanche à sortir les calculettes pour déterminer les qualifiés. C’est dire si Rigobert Song et son président de Fédération, Samuel Eto’o, jouent gros.

Source: sports.orange.fr