CAN 2021: le programme des huitièmes de finale

On connaît désormais les seize équipes qualifiées et les affiches des 8es de finale de cette Coupe d’Afrique des nations (CAN). Au menu, deux derbys ouest-africains, un duel d’aigles, un choc de titan, des petits nouveaux et des oppositions de style. Vivement dimanche.

Dimanche 23 janvier

Burkina Faso – Gabon, 17h00, à Limbé

Nigeria – Tunisie, 20h00, à Garoua

Lundi 24 janvier

Guinée – Gambie, 17h00, à Bafoussam

Cameroun – Comores, 20h00, à Yaoundé

Mardi 25 janvier

Sénégal – Cap-Vert, 17h00, à Bafoussam

Maroc – Malawi, 20h00, à Yaoundé

Mercredi 26 janvier

Côte d’Ivoire – Egypte, 17h00, à Douala

Mali – Guinée équatoriale, 20h00, à Limbé

Camille Delourme

Légendes et crédits photo :

Le calendrier du second tour de la CAN (CAF)

