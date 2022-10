Campagne agricole:les actions seront intensifiées,selon le Ministre.

Le ministre de l’Agriculture, M. Yahya Ould Ahmed El Waghf, a présidé, dimanche à la Maison des Jeunes de Néma, en compagnie du wali du Hodh Charghi, M. Isselmou Ould Sidi, une réunion qui a regroupé des élus de la wilaya et des représentants des agriculteurs.

La réunion a été consacrée à l’évaluation de l’état d’avancement de la campagne agricole 2022-2023 afin d’identifier les lacunes et les obstacles pour élaborer des plans réfléchis basés sur les priorités.

L’occasion pour le ministre de souligner que cette rencontre vise à surmonter les difficultés et à compenser les opportunités manquées résultant de l’éloignement de la région du système économique national.

Il s’agit, a-t-il dit, d’accélérer les actions pour assurer la fourniture des semences, d’engrais et de machines agricoles, ainsi que la protection des fermes contre les animaux en divagation et de lutter contre les ravageurs de cultures pour garantir une bonne campagne agricole conformément aux instructions de Son Excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani pour l’atteinte de l’autosuffisance et construction d’une économie résiliente.

Il a assuré que les actions seront intensifiées pour assurer le succès de la présente campagne agricole.

Pour sa part, le maire de la Commune de Néma, M. Sidi Mohamed Ould Mohamed a salué les efforts du gouvernement pour faire de la campagne agricole un succès, rappelant les répercussions positives du développement de cette activité économique dans la lutte contre le chômage et la pauvreté et son impact sur la promotion du développement local.

Les élus et les agriculteurs ont unanimement convenu de la nécessité de résoudre les problèmes liés à la sécurisation du produit agricole contre les ravageurs et les animaux par l’installation d’enclos.

En réponse à leurs différentes interventions, le ministre a assuré les agriculteurs de la volonté du gouvernement de résoudre les problèmes auxquels ils font face, précisant que son département travaille actuellement à l’introduction de la mécanisation dans le secteur et à conduire de nombreuses autres actions qui vont contribuer à résoudre la plupart de ces problèmes.

De son côté, Mme Fatma Vall Mint Souenae, directrice générale de la Société mauritanienne des produits de l’élevage, a souligné la nécessité d’une coordination entre les secteurs vétérinaire et agricole pour encourager la culture fourragère, qui constitue un dénominateur commun entre les deux secteurs.

Auparavant, le ministre de l’Agriculture, M. Yahya Ould Ahmed Al-Waqf, avait effectué des escales au Hodh El ghaebi, notamment au niveau du barrage Ismail dans la commune de Tenhammad, à 14 km d’Aïoun, pour s’informer de l’état des ouvrages hydrauliques et plus globalement du déroulement de la campagne agricole.

L’ouvrage d’Ismail a été construit en 2003 dans le cadre de la coopération mauritano-allemande au titre du programme de construction de 10 barrages dans les moughataas de Tamchekett et d’Aïoun.

Le Ministre a visité également la base logistique du Centre national de lutte antiacridienne à Aïoun et un site maraicher d’une superficie de 4 hectares dans la zone « Kelb Samba » dans la commune d’Ensavenni dans la moughataa d’Aïoun ; site qui a bénéficié de l’appui du ministère de l’Agriculture, à travers notamment la fourniture de grillages et d’équipements d’irrigation.

AMI