Buhari honoré par le Forum de la Paix d’Abou Dhabi En Mauritanie.

Buhari sera Honoré par Le Forum De La Paix D’Abou Dhabi En Mauritanie.

Le Président Muhammadu Buhari recevra le mardi 18 janvier 2023 le « Prix Africain pour le Renforcement de la Paix » à Nouakchott, en République islamique de Mauritanie, pour son rôle de leader dans la promotion de la paix sur le continent, à travers des inventions régulières, des conseils et une position de conciliation.

Selon une déclaration du porte-parole présidentiel, Femi Adesina, il a déclaré que le prix sera remis au président Buhari par le Forum de la paix d’Abou Dhabi, qui est une assemblée de dirigeants créée en 2014 pour rechercher de nouvelles façons d’adopter une citoyenneté inclusive, promouvoir une paix durable et œuvrer pour un monde plus sûr et plus durable pour tous.

Avant la reconnaissance internationale pour avoir servi le Nigeria, et l’intérêt plus large de la paix en Afrique, le Président participera au Programme du Troisième Forum de la Conférence Africaine pour la Paix, où il prononcera un discours sur les jalons et les gains dans le processus de paix africain.

Le Président Buhari partira pour Nouakchott lundi et reviendra mercredi, accompagné du Ministre des Affaires étrangères, Geoffrey Onyeama; Ministre de la Défense, le Major-Général Bashir Salihi Magashi (ret); Conseiller à la Sécurité nationale, le Major-Général Mohammed B. Monguno (ret), et Directeur Général de l’Agence Nationale de Renseignement, Amb. Ahmed Rufai Abubakar.

Source: leadership.ng