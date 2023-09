Bruxelles a défendu son partenariat avec la Tunisie sur la migration

STRASBOURG,

12/09/2023

(BTA)

Bruxelles a défendu son accord de partenariat migratoire avec la Tunisie, contre lequel de nombreuses critiques ont été adressées, rapporte France Presse.

Lors de la session du Parlement européen à Strasbourg, le commissaire européen à l’Elargissement Oliver Varhei a déclaré que la coopération avec la Tunisie avait conduit cette année à une augmentation des interceptions de bateaux de migrants et des sauvetages de migrants en mer.

La Tunisie, avec la Libye, est un point de départ principal pour des milliers de migrants vers l’Europe centrale, arrivant principalement en Italie.

Le protocole d’accord de l’UE avec la Tunisie a été critiqué par une partie de la gauche et par les Verts du Parlement européen, qui soulignent l’autoritarisme du président tunisien Kais Sayed et les abus subis par les migrants d’Afrique subsaharienne arrivés en Tunisie. . La droite et l’extrême droite du PE estiment au contraire que la mise en œuvre de l’accord avec la Tunisie est une mesure insuffisante pour réduire le nombre de migrants arrivant en Europe via la mer Méditerranée.

Varhei a admis aujourd’hui qu’un certain nombre de développements récents dans la situation migratoire sont préoccupants. « Mais la situation difficile des migrants bloqués dans les zones frontalières de la Tunisie avec la Libye et l’Algérie, ou encore le nombre croissant de migrants arrivant illégalement dans l’UE montrent l’urgence de redoubler d’efforts et d’une coopération étroite sur cette question », a ajouté le commissaire européen.

« C’est précisément l’une des raisons pour lesquelles ce nouveau partenariat global et stratégique avec la Tunisie est nécessaire », a-t-il souligné.

Varhei a également souligné que cette année, grâce à la coopération avec l’UE, les garde-côtes tunisiens ont intercepté près de 24 000 bateaux transportant des migrants illégaux, contre 9 376 en 2022.

« En 2022, 32.459 vies ont été sauvées par les garde-côtes. Cette année, nous avons déjà sauvé 50.000 vies grâce à cette coopération », a-t-il ajouté.

Le commissaire européen a indiqué que l’accent est désormais mis sur la mise en œuvre rapide de ce partenariat, concernant également la stabilité macroéconomique, le commerce et l’investissement de la Tunisie.

/AA/