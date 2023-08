Brice Oligui Nguema, un général, a été désigné président de transition du Gabon.

C’est d’abord, à l’issue de la réunion des hauts responsables des forces de défense et de sécurité gabonaises, une décision a été prise concernant le leadership de la nation. Il n’est pas surprenant ensuite que le général Brice Oligui Nguema ait été choisi à l’unanimité pour assurer la présidence de la période de transition du Gabon.

Après une réunion regroupant tous les commandants en chef, chefs d’état-major et généraux de la deuxième section de la République gabonaise, le général Oligui Nguema Brice a été nommé président du Comité de transition et de restauration des institutions (CTRI) et le président de la transition. Cette nomination a été convenue à l’unanimité.

Le nouvel homme fort du Gabon

L’annonce a été faite dans un communiqué lu par le colonel Ulrich Manfoumbi, porte-parole des putschistes, dans la soirée du 30 août.

Premièrement, le nouvel homme fort du Gabon a immédiatement ordonné le rebranchement de la fibre optique et le rétablissement des signaux des radios de télévision internationales sur les différents bouquets de diffusion existant au Gabon.

Deuxièment, l’idole d’Ali Bongo réitère ensuite son appel au calme pour le bonheur du Gabon et du peuple gabonais. Le général Nguema s’engage à préserver l’outil économique « garant de la prospérité sociale ». « Étant à l’aube d’une ère nouvelle, nous garantirons la paix, la stabilité et la dignité de notre cher Gabon », a ajouté le porte-parole des putschistes.

Finalement, à partir du 31 août, annonce le CTRI, les Gabonais pourront vaquer librement à leurs occupations entre 6 h et 18 h, tout en précisant que la restriction de circulation reste en vigueur jusqu’à nouvel ordre.