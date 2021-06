Brakna : incinération d’une quantité de drogue et de substances psychotropes

Aleg, 05/06/2021

Le président du tribunal régional du Brakna a supervisé samedi, la destruction et l’incinération d’une quantité de stupéfiants et de substances psychotropes, dont l’alcool, en présence de représentants de la Protection civile et de l’environnement.

Dans une déclaration faite à l’AMI, le président du tribunal du Brakna, M. Abdallahi Ould Mokhtar a déclaré que l’incinération de cette quantité s’inscrit dans le cadre de la volonté des autorités de lutter contre l’introduction de stupéfiants et de substances psychotropes, facteur majeur de croissance du crime organisé.

Il a précisé que la quantité en cause s’élève à environ 228 kg de cannabis indien, 260 paquets de substances psychotropes et une grande quantité de bouteilles d’alcool.

Le président du tribunal a ajouté que les autorités avaient mis en place un mécanisme avec tous les moyens matériels et logistiques pour lutter contre le trafic de drogue. Il a ajouté que tous ceux qui tenteraient de faire entrer en Mauritanie ces substances interdites seront sanctionnés selon leses peines prévues par la loi.

L’incinération de ces produits et substances s’est déroulée au nord d’Aleg, en présence du procureur de la République, M. Cheikh Baye Ould Seyid; du wali mouçaid, M. Mohamed El Moktar Ould Babah et du hakem d’Aleg, M. Mohamedou Ould Ahmed Taleb ainsi que de plusieurs autres responsables de la wilaya.