Brahim Ghali reçoit le vice-ministre des Affaires étrangères de la République du Honduras

Brahim Ghali , le président de la République, secrétaire général du Front Polisario a reçu le vice-ministre des Affaires étrangères du Honduras, Gerardo Torres, qui effectuait une visite de travail en République sahraouie.

Dans une déclaration à la presse à sa sortie de l’audience, M. Gerardo Torres a réaffirmé la reconnaissance de la République Arabe Sahraouie Démocratique et entend l’approfondir et la renforcer avec un agenda concret entre les peuples.

« Déclaration de Son Excellence le Vice-ministre des Affaires étrangères de la République du Honduras, M. Gerardo Torres, lors de sa visite en République Sahraouie

1 . Nous effectuons une visite de travail en Algérie et en République Arabe Sahraouie Démocratique, fondatrice et membre de l’Union Africaine. (Seul pays arabe et africain hispanophone).

2 . Le Honduras a reconnu la République sahraouie en novembre 1989.

3 . La visite en République sahraouie est également un acte de réciprocité à la récente visite au Honduras , le 27 janvier , du ministre des Affaires étrangères Ould Salek pour participer à la cérémonie de prestation de serment de notre présidente Iris Xiomara Castro Sarmiento de Zela. Et par conséquent, cela fait partie de l’amitié, de la solidarité entre nos peuples et nos gouvernements.

4 . Le gouvernement de notre présidente Xiomara Castro réaffirme par cette visite la reconnaissance de la République Arabe Sahraouie Démocratique et entend l’approfondir et la renforcer avec un agenda concret entre les peuples.

Cette première visite en RASD et dans les autres pays frères de l’Union africaine est conforme à la définition de la politique étrangère du nouveau gouvernement qui vise à construire une « politique de relations internationales citoyenne, centraméricaine et latino-américaine, souveraine et solidaire ». Multilatéralisme et complémentarité.

5 . Nous travaillerons à approfondir les relations multilatérales entre l’Union africaine et le SICA, la CELAC et tous les espaces régionaux dont nous, entant que peuple et Etat du Honduras, faisons partie.

12 février 2022″.

Le vice-ministre des Affaires étrangères du Honduras est arrivé samedi aux camps de réfugiés sahraouis, dans le cadre d’une visite de travail de deux jours à la République sahraouie. Cette visite lui a permis de rencontrer des hauts responsables de l’Etat sahraoui et du Front Polisario, qui l’ont informé de l’expérience de l’Etat sahraoui dans différents domaines. (SPS)