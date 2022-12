Bourita s’entretient avec le président de l’Assemblée nationale mauritanienne

© @MarocDiplomatie

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, s’est entretenu, lundi à Rabat, avec le président de l’Assemblée nationale mauritanienne, Cheikh Ould Ahmed Ould Bayeh.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la visite de travail qu’effectue actuellement Cheikh Ould Ahmed Ould Bayeh au Maroc à la tête d’une importante délégation.

Cheikh Ould Ahmed Ould Bayeh s’était entretenu auparavant avec les présidents de la Chambre des représentants et de la Chambre des Conseillers, Rachid Talbi Alami et Enaam Mayara, respectivement.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont salué les relations historiques distinguées unissant les deux pays et convenu de donner un nouvel élan aux relations entre les deux institutions législatives, d’œuvrer à la création d’un forum parlementaire maroco-mauritanien et d’intensifier la concertation et la coordination sur des questions d’intérêt commun, a indiqué la Chambre des représentants dans un communiqué.

Talbi El Alami s’est félicité, au début de cette rencontre, de la visite du président de l’Assemblée nationale accompagné de sa délégation, et a mis en exergue l’importance des relations entre les deux pays qui ont connu un saut qualitatif sous la conduite du roi Mohammed VI et du président mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El Ghazaouani, poursuit la même source.

