Boughali reçoit le président de l’Assemblée parlementaire mauritanienne

Le président de l’Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali a reçu samedi le président de l’Assemblée nationale de la République islamique mauritanienne, M. Mohamed Bamba Meguett, en visite de quatre jours en Algérie.

A cette occasion, M. Boughali a salué « le niveau des relations fraternelles unissant les deux pays frères », appelant à « davantage d’échanges entre les deux groupes d’amitié parlementaires qui jouent un rôle important dans le renforcement de la coopération entre les deux pays », précise le un communiqué de la chambre basse du parlement.

A cet égard, le président de l’APN a affirmé que « l’Algérie aspire à promouvoir sa relation avec la Mauritanie, notamment sur le plan économique, compte tenu des capacités dont disposent les deux pays, qui permettent de hisser cette coopération aux niveaux escomptés ».

Evoquant les questions internationales, le président de l’APN a rappelé que « les atrocités commises contre le peuple palestinien resteront une marque d’infamie dans la conscience de l’humanité », ajoutant que l’Algérie « déploie de grands efforts pour protéger le peuple palestinien du génocide et du déplacement forcé ».

Il a également souligné que l’Algérie a œuvré « à travers sa présidence de l’Union des conseils des Etats membres de l’Organisation de la coopération islamique à faire entendre avec force la voix de cette organisation condamnant l’occupation sioniste et appelant à mettre fin à son agression contre le peuple palestinien ».

Quant à la question du Sahara occidental, M. Boughali a réaffirmé que l’Algérie » n’a aucune visée dans ce territoire occupé » soulignant que cette question « est toujours inscrite aux Nations unies en tant que question de décolonisation ».

Il a ajouté que « l’Algérie tient à ce que le peuple sahraoui puisse exercer son droit légitime à l’autodétermination conformément aux résolutions des Nations unies ».

Il a expliqué, dans ce sens, que « les tensions observées tant au niveau régional qu’international, et les défis qui en découlent, imposent aux deux pays d’adopter des approches communes soutenues plus que jamais par le principe de la communauté de destin ».

Pour sa part, le président de l’Assemblée nationale mauritanienne a affirmé que « les relations entre les deux pays ont connu une trajectoire ascendante, notamment après la visite du président de la Mauritanie, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, en Algérie en 2021, qui a abouti à des résultats extrêmement importants, dont la signature de nombreux accords ».

Il a souligné, en outre, que son pays « accorde la priorité à la coopération économique, commerciale, politique et culturelle avec l’Algérie », affirmant que « tout ce qui se passe dans la région n’affectera pas les relations fraternelles entre les deux pays ».

La Mauritanie « constate avec fierté ce que l’Algérie et son président, M. Abdelmadjid Tebboune, ont réalisé en faveur de la stabilité de la région et pour la défense des causes justes dans le monde », a-t-il ajouté.

A cette occasion, le responsable mauritanien a passé en revue « les acquis réalisés dans le cadre de la coopération bilatérale, à l’instar du poste frontalier reliant les deux pays, la route de zoueïrate et la ligne maritime directe, outre l’ouverture de succursales bancaires à Nouakchott et à Nouadhibou », estimant que cela « a eu un impact économique parfaitement évident ».

Le président de l’Assemblée parlementaire mauritanienne a affirmé, par ailleurs, que son pays « a été l’un des premiers à condamner l’agression sioniste contre le peuple palestinien », soulignant que l’Algérie est « parmi les Etats capables de fournir le soutien nécessaire à la cause en tant que pays influent et doté d’une diplomatie dynamique, en témoigne son appel au Conseil de sécurité des Nations unies à examiner la question du déplacement forcé des Palestiniens ».

Concernant le Sahara occidental, il a nié « toute visée de son pays dans cette région », affirmant que la Mauritanie « respecte les résolutions onusiennes et espère trouver une solution à cette question », conclut le communiqué de l’APN.

