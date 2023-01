Bouffée délirante. Par Ely Ould Sneiba

Bouffée délirante.

L’ex-président est-il devenu sénile ?

Une telle détérioration neurologique serait précoce vu son âge relativement jeune, il n’est que sexagénaire.

Le général Aziz qui avait braqué l’État, mis à sac ses richesses, confisqué la volonté du peuple, caporalisé la justice et évidemment érigé le népotisme vulgaire et le clientélisme mafieux en mode de gouvernement, nous

dit sans tiquer qu’il était l’incarnation de la vertu, l’espoir des désespérés, l’ami des déshérités et l’irremplaçable bon dirigeant. Bouffée délirante !

En effet, le chamelon ne voit pas ses bosses. Aziz souffre d’un dédoublement de la personnalité, c’est un anti-héros qui se prend pour un héros.

Non, ‘’the game is over’’. Vous ne trompez plus personne, cher président par accident, ex-président noirci d’antécédents. Aujourd’hui, la Mauritanie vous demande des comptes, allez-vous en… !

Ely Ould Sneiba

29 avril 2021