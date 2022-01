Binter va reprendre ses vols vers le Maroc à partir du lundi 7 février, dès que le gouvernement marocain rouvrira son espace aérien aux vols internationaux.

La compagnie aérienne canarienne a annoncé qu’elle reliera Agadir, Laayoune et Dakhla dès la réouverture, le 7 février, de l’espace aérien marocain, fermé depuis le 29 novembre pour limiter la propagation rapide du nouveau variant du Covid-19, Omicron.

Binter va relancer la liaison vers Agadir tous les lundis, depuis l’aéroport de Gran Canaria, avec des départs à 10 h 40 et des retours à 14 h 00. Les vols vers Laayoune vont s’opérer à partir du 8 février tous les mardis et samedis, avec des départs à 11 h 30 et des retours à 14 h 00.

La liaison avec Dakhla va démarrer le 12 février, avec une fréquence hebdomadaire le samedi, et des départs à 10 h 00 et des retours à 13 h 10.

