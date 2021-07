Binter reliera la Mauritanie et Les îles canaries deux fois par semaine

La compagnie aérienne reliera les deux destinations les mercredis et samedis jusqu’à la fin du mois de septembre

Jeudi, 15 juillet 2021

Binter étend son programme de vols entre la Mauritanie et les îles Canaries pour offrir deux liaisons hebdomadaires jusqu’au 25 septembre, dans le but de contribuer activement au maintien de la connectivité et à la relance économique des deux territoires.

Ainsi, à partir du 17 juillet, la compagnie canarienne assurera deux liaisons par semaine entre l’aéroport de Nouakchott et celui de Gran Canaria, qui seront assurées les mercredis et samedis.

Le mercredi, un avion décollera de l’aéroport de Gran Canaria à 18 h 15 pour atterrir à Nouakchott à 19 h 05. À 20 h 05, il décollera de l’aéroport mauritanien pour atterrir à Gran Canaria à 22 h 55. Les vols du samedi partiront à 18 h 20 de Gran Canaria et à 20 h 10 de Mauritanie.

Binter recommande à tous les passagers de consulter les exigences fixées par les gouvernements de chaque pays pour les voyageurs avant l’achat et de prendre l’avion.

Vols dans les modernes Embraer E195-E2

Les vols seront effectués avec le nouvel Embraer E195-E2 de la compagnie aérienne, avion qui offre au passager un haut niveau de confort et ayant de plus une grande capacité de chargement dans l’entrepôt.

Il s’agit du réacteur à allée unique le plus silencieux, le plus propre et le plus efficace. Sa configuration à deux sièges de chaque côté et avec plus d’espace entre les rangées permet au passager de profiter d’un espace plus personnel. De plus, parmi leurs nombreuses spécifications, ces modèles d’avions sont équipés de filtres HEPA modernes qui filtrent 99,9% des agents pathogènes et garantissent à tout moment la qualité de l’air dans l’habitacle.

Ces mesures, ainsi que les protocoles et procédures mis en place par la compagnie aérienne depuis le début de la crise sanitaire générée par le COVID-19, sont ceux qui ont permis de faire en sorte que le transport aérien soit sûr.

Les billets peuvent être achetés via les canaux de vente habituels de la compagnie: www.bintercanarias.com, l’application Binter, le numéro de téléphone 00222 45251536 / 0022245295341 et les agences de voyages.

