Biden répond aux questions sur Trump sur son âge

Le président Joe Biden a vivement attaqué Donald Trump, le qualifiant de « déterminé à détruire la démocratie » lors d’une collecte de fonds pour sa campagne lundi, délivrant certaines de ses condamnations les plus féroces à ce jour à l’égard de son prédécesseur dans un avant-goût de la revanche de l’année prochaine.

Biden a également cherché à éluder les questions chroniques sur son âge, arguant que sa longue expérience à Washington lui avait donné la sagesse nécessaire pour faire avancer la nation.

Le discours hors caméra a donné un aperçu du message de campagne de Biden alors que ses efforts de réélection s’accélèrent. Au lieu de son habituel récit de son bilan économique, Biden a directement visé ce qu’il a qualifié de tentatives républicaines visant à saper la démocratie.

« En 2024, la démocratie est de retour sur les urnes », a déclaré Biden. « Et qu’il n’y ait aucun doute : Donald Trump et ses républicains MAGA sont déterminés à détruire la démocratie américaine, et je défendrai, protégerai et lutterai toujours pour notre démocratie. C’est pourquoi je me présente. »

Biden a passé une grande partie de l’année dernière à vanter son bilan économique au pouvoir, mais ses taux d’approbation restent anémiques et même de nombreux démocrates disent qu’ils ne veulent pas qu’il brigue un second mandat.

Dans ses remarques au Théâtre Lunt-Fontanne de Times Square, où il s’exprimait lors d’un concert de collecte de fonds mettant en vedette plusieurs artistes de premier plan, Biden semblait tester du nouveau matériel sur une foule réceptive, en utilisant de nouvelles lignes d’attaque et en abordant directement la question de l’âge.

Les nouvelles lignes constituent une tentative radicale de contraster le favori républicain prohibitionniste et un changement majeur par rapport aux tentatives précédentes de Biden de se distancier des problèmes juridiques de son prédécesseur.

Il y a quelques semaines à peine, lorsque Trump se rendait à la prison du comté de Fulton pour des accusations liées à ses tentatives de s’accrocher au pouvoir, Biden ne prenait pas sa chance à la légère.

Lundi, il a accusé Trump et ses compatriotes républicains de se ranger du côté des dictateurs et de diviser le pays.

« Je ne me rangerai pas du côté de dictateurs comme (le président russe Vladimir) Poutine. » Peut-être que Trump et ses copains du MAGA peuvent s’incliner et le féliciter, mais je ne le ferai pas », a déclaré Biden.

« Je ne crois pas que l’Amérique soit une nation sombre et négative, une nation de carnage motivée par la colère, la peur et la vengeance. Donald Trump le fait », a-t-il ajouté plus tard.

Faisant référence à la promesse de Trump, s’il est réélu, d’agir en guise de « châtiment » pour ses partisans, Biden a demandé : « Avez-vous déjà pensé que vous entendriez un président des États-Unis parler ainsi ? Eh bien, je crois que nous sommes une nation pleine d’espoir et optimiste, animée par l’idée que tout le monde mérite sa chance. »

Biden, s’exprimant depuis un plateau en fonte à deux étages pour la renaissance de Sweeney Todd, qui joue actuellement à Broadway, a également cherché à affronter la question de son âge avancé, qui, selon les sondages, reste une préoccupation majeure des électeurs américains. À 80 ans, Biden en aura 86 à la fin d’un éventuel second mandat.

« Beaucoup de gens semblent concentrés sur mon âge. Croyez-moi, je le sais mieux que quiconque », a déclaré le président, continuant d’utiliser son expérience pour justifier sa candidature à la réélection.

« Quand cette nation était à plat ventre, je savais quoi faire », a-t-il déclaré.

A propos de l’Ukraine, il a déclaré : « Je savais quoi faire pour restaurer les alliances ».

« Quand la démocratie était en jeu, je savais quoi faire », a-t-il conclu.

Un sondage CNN mené par SSRS fin août a révélé qu’environ les trois quarts des Américains se disent sérieusement préoccupés par le fait que l’âge de Biden pourrait affecter négativement son niveau actuel de compétence physique et mentale (73 %) et sa capacité à effectuer un autre mandat complet s’il est réélu. -élu (76%), avec une plus petite majorité de 68% ayant de sérieuses inquiétudes quant à sa capacité à comprendre les préoccupations de la prochaine génération (c’est 72% chez les moins de 65 ans, mais seulement 57% des 65 ans ou plus ressentent la même chose) .

Arlette Saenz – White House Correspondent CNN a contribué à ce rapport.

Source : cnn.com