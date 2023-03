BCM: un panel sur l’inclusion financière

La Banque Centrale de Mauritanie a organisé, en collaboration avec le bureau du Fonds monétaire international en Mauritanie et l’Université de Nouakchott, un panel sur l’inclusion financière .

Ce panel a été présidé par M. le Gouverneur de la Banque Centrale Mohamed-Lemine DHEHBY, qui a présenté les grandes ligne de la Strategie d’inclusion financière de la BCM.

La rencontre s’est déroulée en présence de M.Kenji Okamura, le Directeur Général Adjoint du Fonds Monétaire International, des cadres de la BCM , du Ministère de l’économie , du ministère des finances et d’un groupe d’étudiants et de chercheurs.

#موريتانيا #الشمول_المالي #Mauritanie #inclusion_financière