BCM: La réunion mensuelle avec les banques

Monsieur Mohamed-Lemine DHEHBY, le Gouverneur de la Banque Centrale de Mauritanie, a récemment organisé une réunion mensuelle avec les hauts responsables des banques. Cette rencontre a été l’occasion d’aborder des sujets cruciaux visant à améliorer le système bancaire. La priorité a été donnée au renforcement de la sécurité des agences bancaires, des transferts de fonds et à l’interoperabilité entre les solutions de mobil banking. Les banquiers ont souligné l’importance de ces enjeux et ont formulé des mesures concrètes pour y faire face.

Le Gouverneur de la BCM a insisté sur l’importance de prendre en compte ces recommandations afin d’améliorer la sécurité et l’efficacité du système bancaire en Mauritanie.