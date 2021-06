Bac 2021 au Maroc : plus de la moitié des candidats ont eu une mention

La session normale 2021 du baccalauréat marocain a enregistré un taux de réussite de 68,43% avec 116 518 candidats ayant décroché une mention, soit 52,72% de l’ensemble des bacheliers, a annoncé dimanche, le ministère de l’Éducation nationale.

Sur les 221 031 candidats scolarisés de l’enseignement public et privé ayant passé avec succès l’examen national normalisé de juin, figurent 116 518 candidats qui ont décroché une mention, soit 52,72% de l’ensemble des bacheliers. Le taux de réussite des filles s’élève à 55,54% du total des candidats admis.

Les branches scientifiques et techniques ont enregistré quant à elles, un taux de réussite de 66,55% sur l’ensemble des candidats qui se sont présentés aux examens, tandis que pour les filières littéraires et de l’enseignement originel, ce taux est de 73,29%. La meilleure moyenne est 19,53, et a été obtenue dans la branche des sciences physiques, section française au niveau de l’Académie régionale d’éducation et de formation de Marrakech-Safi.

Quant au baccalauréat international, le taux de réussite s’élève à 78,35% alors que le bac professionnel enregistre un pourcentage de 59,52% en termes de réussite. En ce qui concerne les candidats en situation de handicap ayant bénéficié de l’adaptation des examens et des conditions de correction, leur taux de réussite est de 67,63%. Pour les candidats libres, il est de 41,93%, sachant que le taux de présence de ces derniers a atteint 60,61 %.

La session de rattrapage à laquelle prendront part 92 581 élèves régulièrement scolarisés et 56 813 candidats libres se tiendra du 05 au 08 juillet prochain. Les résultats de cette session sont prévus pour le 11 juillet.

