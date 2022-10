Aziz sur la route du patrimoine national en Turquie

Selon Sahara médias , l’ancien président mauritanien Mohamed O Abdul Aziz est arrivé en Turquie pour une visite en toute discrétion.

Des sources qui ont parlé à Sahara Médias lui ont dit que l’ancien président s’était rendu en Turquie pour suivre et vérifier son héritage dans le pays, et qu’il n’avait pas la place de le faire deux ans plus tard.

Un ancien ministre et expert du patrimoine, s’adressant à Rapide info, a fait valoir qu’il s’agit surtout du patrimoine national, que l’ancien président mauritanien n’a ni mérité ni hérité.

Aziz a voulu vérifier son « patrimoine »

Selon les mêmes sources citées par Sahara Médias, Mohamed Ould Abdoul Aziz a voulu vérifier son « patrimoine », que certaines personnes proches de lui faisaient de la gestion sociale en son nom, dont sa famille.

La justice mauritanienne a envoyé des missions dans certains pays, dont la Turquie, pour retracer « l’héritage » de l’ancien président pendant que les enquêtes étaient en cours, mais les résultats de ces missions n’ont pas été divulgués.

Officiellement annoncé à ce jour, c’est le gel de 41 milliards de vieux Ougiya (plus de 100 millions de dollars) dans le cadre d’un dossier de 10 ans, dont plus de la moitié appartient à Ouls Abdel Aziz et aux membres de sa famille.

Avec Sahara Médias