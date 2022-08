Avec une initiative menée par l’Espagne, l’OTAN se « rapproche » des frontières de l’Algérie

Algérie Espagne: Ces derniers temps, le monde connaît d’importantes mutations géostratégiques, certains pays et alliances, comme l’OTAN, cherchent à se positionner et à imposer leur influence.

La région nord-africaine n’échappe pas à ces transformations, d’autant plus qu’il s’agit d’une région riche en richesses, ce qui fait que les grandes puissances cherchent à s’en approcher.

À cet égard, l’agence de presse turque « Anatolie » a publié un rapport dans lequel elle indique que l’OTAN manifeste un intérêt croissant pour la Mauritanie, d’autant plus que c’est le seul pays extérieur à l’alliance, outre la Jordanie, qui a été invité au sommet de Madrid. .

Le rapport révèle que l’Espagne mène une initiative de rapprochement entre la Mauritanie et l’OTAN.

Lors du sommet de Madrid, l’Otan s’est déclarée prête à fournir une aide à la Mauritanie, sans en révéler la nature, mais a indiqué qu’il s’agissait d’une aide visant à soutenir les efforts de Nouakchott pour faire face à la sécurité des frontières, à l’immigration clandestine et au terrorisme.

Les observateurs ont souligné que les relations entre la Mauritanie et l’Union européenne vont se renforcer, compte tenu des visites fréquentes qui ont conduit les responsables européens chez le voisin occidental de l’Algérie.

D’autres voient aussi que cette étape vient dissuader ce qu’ils appellent la présence russe dans la région.

L’arrivée de l’alliance « OTAN » en Mauritanie signifie son approche des frontières occidentales de l’Algérie.

Parlant des relations de l’Algérie et de la Mauritanie, il convient de noter qu’elles se sont récemment renforcées , puisque l’état-major de l’armée mauritanienne a récemment annoncé que l’Algérie et la Mauritanie étaient convenues de renforcer la coopération militaire et de défense dans le domaine de l’armée de l’air et de coordonner la coopération entre leur.

Les deux pays ont également signé plusieurs accords stratégiques et économiques importants.

