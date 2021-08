Avec le président Mohamed Cheikh Ould Ghazouani, la Mauritanie vaincra.

Heureusement nous avons un président qui assume sa responsabilité, respecte ses engagements et considère son peuple.

depuis dix ans les Mauritaniens ont été divisé, les uns par rapport aux autres systématiquement, ont été opposé, grâce à une politique qui n’a pas marché.

Alors aujourd’hui la Mauritanie paye ses conséquences.

Je parle bien sur du détournement de fonds publics et d’une mauvaise gestion de nos ressources, mais je parle aussi de dettes morales à l’égard d’un président et d’une vision de nous même.

Il est indispensable à l’action publique de rétablir cette confiance à l’égard d’un président et d’une idée de nous même qui nous permettra de repartir en avant.

Je suis convaincu qu’avec les efforts mené par Son Excellence le président de la République Mohamed cheikh Ould Gazwani la Mauritanienne vaincra.

S’agissant du programme de Son Excellence Monsieur Mohamed Cheikh Elgazwani « Taahoudati », la Mauritanie a fait des fortes progressions dans tout les secteurs qui ont impacté positivement sur la vie de l’ensemble de la population en particulier les couches les plus vulnérables tout en créant un climat d’apaisement et de fraternité.

Dès le début de son quinquennat la Mauritanienne est devenue un chantier des travaux publics et d’entretien routier pour construire des infrastructures modernes afin d’accélérer la circulation des biens et des personnes sur le réseau routier.

D’une autre part des hôpitaux et des écoles ont été construites sur l’ensemble du territoire national.

D’une autre part l’intervention de l’Etat dans la vie sociale pour corriger les inégalités sociales à travers l’assurance maladies au profit de 100000 famille plus vulnérables qui traduits une volonté vers la prise en charge des familles vulnérables.

Ahmedou limam boudaha

Auditeur ,journaliste et écrivain