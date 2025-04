Aucune hésitation à piétiner les militants de IRA

L’arrestation le jeudi 23 avril 2025 du responsable de notre bureau à Boutilimit, Mohamed Lemine Amar Salah, est le résultat d’un incident survenu lors d’un procès en appel sur l’esclavage. Lorsque le juge a prononcé un verdict condamnant l’influent maitre esclavagiste Sidi Mohamed Jeylani à (deux) 02 ans de prison ferme et une amende (deux cent mille) 200000 MRU pour la victime d’ascendance esclavagiste, Moussa Bilal, Mohamed Lemine Amar Salah connaissant bien l’inféodation de la justice aux tribus influente, s’est exclamé que ce verdict ne serait pas appliqué. Cette exclamation spontanée a conduit à son arrestation immédiate.Il est important de noter que Mohamed Lemine Amar Salah a été condamné à un an de prison ferme, tandis que le condamné initial, qui devait purger une peine de deux ans de prison ferme, est toujours en liberté. Cette disparité dans les peines infligées soulève des questions sur l’équité du système judiciaire et suscite des inquiétudes quant au respect des droits de l’homme.Cette affaire met en lumière les défis auxquels sont confrontés les militants et défenseurs des droits de l’homme en Mauritanie. L’arrestation de Mohamed Lemine Amar Salah, soulève des préoccupations quant à la répression des voix dissidentes et à l’indépendance du système judiciaire dans le pays.Il est crucial que la communauté internationale reste vigilante face à de telles violations des droits de l’homme et continue à faire pression pour garantir la libération de Mohamed Lemine Amar Salah et la protection des défenseurs des droits de l’homme en Mauritanie.

Nouakchott, 23/04/2025 La commission de communication