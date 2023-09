Au Sénégal, le parti au pouvoir se choisit enfin un candidat

Le premier ministre sénégalais, Amadou Ba, a été choisi pour représenter le parti du président Macky Sall lors de l’élection de février 2024.

Par Coumba Kane

Il est un peu plus de 23 heures, vendredi 16 septembre 2022, lorsque Amadou Ba s’échappe de sa villa dakaroise pour se rendre au palais présidentiel. Quelques minutes plus tôt, il a reçu un appel pressant du président Macky Sall. « Il ne savait pas ce qui l’attendait. La convocation l’a étonné », confie un proche. Depuis deux ans, l’ancien ministre des finances (2013-2019) et chef de la diplomatie (2019-2020), a vu son étoile pâlir. Au petit matin, le voici pourtant propulsé premier ministre, nommé par celui-là même qui avait supprimé le poste trois ans et demi plus tôt. Un retour en grâce que d’aucuns interprètent comme une manière, pour Macky Sall, de lui paver la route vers la présidentielle de 2024.

A l’issue de plusieurs semaines d’attente et presqu’un an après sa nomination, Amadou Ba a finalement été désigné samedi 9 septembre candidat de la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar (BBY), choisi à nouveau par le chef d’Etat qui a annoncé en juillet renoncer à se représenter. « C’est un choix qui rassure car il est expérimenté et connaît les rouages de l’Etat », veut croire l’un de ses proches collaborateurs.

A 62 ans, malgré les relations fraîches qu’il entretient avec Macky Sall d’après l’entourage de ce dernier, Amadou Ba a été préféré à d’autres cadres du parti. Exit Aly Ngouille Ndiaye, le ministre de l’agriculture, Abdoulaye Daouda Diallo à la tête du Conseil économique et social ou l’ancien premier ministre Mahammed Dionne, rentré in extremis mi-juillet de Paris après plus de deux ans d’absence. Ce fidèle compagnon de route du président sénégalais bénéficiait du soutien des historiques du parti, l’Alliance pour la République (APR),…

