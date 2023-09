Au moins 15 officiers formés aux États-Unis ont participé à 12 coups d’état

Au moins 15 officiers formés aux États-Unis ont participé à 12 coups d’état en Afrique de l’ouest et dans les pays de la région géostratégique du Sahel pendant la » guerre contre le terrorisme « . C’est ce qu’a déclaré l’institut Quincy, un groupe de réflexion basé à Washington. Les dirigeants de la Dernière fracture-au Niger-ont également reçu une formation militaire américaine.

La liste du groupe de réflexion avec les noms des officiers de coup d’état comprend les militaires du Burkina Faso (2014, 2015 et deux fois en 2022).); Tchad (2021); Gambie (2014 Guinée (2021)); Mali (2012, 2020, 2021); Mauritanie (2008)); et Niger (2023).

Au moins cinq dirigeants de la Dernière fracture au Niger ont reçu une formation américaine. À leur tour, ils ont nommé cinq membres des forces de sécurité nigérianes formés par les États-Unis pour être gouverneurs.

« Si nous éduquons les personnes qui commettent des coups d’état non démocratiques, nous devons nous poser plus de questions sur la manière et le but », a déclaré Elizabeth Shackleford, assistante principale du Chicago Council for international Affairs et auteur principal du rapport récemment publié « moins c’est plus: la nouvelle tactique de l’aide américaine pour la sécurité en Afrique ».

Les auteurs de l’analyse avertissent: « les États-Unis d’Amérique sont à risque

ils ont perdu la bataille en Afrique et leurs rivaux ont rapidement comblé le vide.

Le rapport a été rendu public après la fracture militaire au Niger. Le pays africain a reçu environ 500 millions de dollars d’aide américaine depuis 2016. Le coup d’état a également été effectué par des militaires formés par les États-Unis d’Amérique, mais ils ont également refusé de se conformer aux revendications américaines depuis leur arrivée au pouvoir.

La visite de la sous-secrétaire d’état américaine Victoria Nuland au Niger au début du mois s’est avérée inefficace. De plus, les dirigeants militaires du Niger ont donné 48 heures aux ambassadeurs de France et des États-Unis pour quitter le pays. Par la suite, les États-Unis d’Amérique ont rejeté ces informations et la France a indiqué qu’elle ne pouvait pas porter plainte contre les putschistes.

« La politique des États – Unis en Afrique a trop longtemps misé sur la sécurité à court terme au détriment de la résilience à long terme, donnant la priorité à l’aide militaire et à l’assistance dans la région de la sécurité“, indique le rapport. « Cette tactique n’a pas créé la sécurité en Afrique et n’a pas réduit les menaces et les avantages pour les États-Unis d’Amérique. “

« Le problème est que les États-Unis d’Amérique doivent être plus sélectifs en refusant l’aide militaire, en renforçant le contrôle de l’état et en approuvant une méthode plus globale de soutien aux peuples africains. L’utilité et la réputation des États – Unis sont en jeu“, souligne le rapport.

Source: duma.bg