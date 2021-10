Attijariwafa bank Europe lance sa nouvelle solution innovante Attijari’Transfer

Les clients (2) d’Attijariwafa bank Europe résidant en France peuvent dès à présent utiliser Attijari’Transfer. Il s’agit d’une nouvelle solution 100% digitale : rapide, sécurisée et facile d’utilisation. Le transfert d’argent est gratuit(3) vers le Maroc et à des tarifs très attractifs (4) vers les autres pays d’Afrique (1).

Attijari’Transfer permet d’effectuer des transferts d’argent à partir d’une carte bancaire depuis la France vers un compte détenu chez Attijariwafa bank au Maroc, Attijari bank en Tunisie, CBAO au Sénégal, BIM au Mali, SIB en Côte d’ivoire, ou Attijari bank en Mauritanie.

Avec Attijari’Transfer, plus besoin de se déplacer en agence pour effectuer des transferts d’argent (2)! La démarche est désormais simplifiée et le service est disponible 24h/24 et 7j/7 sur l’espace client web www.e-attijari.com ou l’application « e-Attijari Mobile ».

Par ailleurs, les transferts d’argent vers le Maroc se font en 2h(5) maximum. Ceux à destination de la Tunisie, du Sénégal, du Mali, de la Côte d’Ivoire et de la Mauritanie, quant à eux, se font en 48h maximum.

Attijari’Transfer sera prochainement déployé en Belgique, en Italie, en Allemagne et en Espagne, afin de permettre à leurs résidants d’en profiter également.

Avec cette nouvelle solution innovante, Attijariwafa bank Europe poursuit sa stratégie de développement de projets structurants afin de mieux répondre aux besoins de ses clients et leur offrir une meilleure qualité de service.

Source : financialafrik