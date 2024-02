Attaf s’entretient à Nouakchott avec son homologue mauritanien.

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ahmed Attaf s’est entretenu, vendredi, avec son homologue mauritanien, M. Mohamed Salem Ould Merzoug, dans le cadre de la visite qu’il effectue à Nouakchott, en sa qualité d’Envoyé spécial du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, indique un communiqué du ministère.

A cette occasion, les deux parties ont passé en revue « plusieurs dossiers relatifs aux relations de coopération et de partenariat qui connaissent une dynamique remarquable, grâce à l’extrême attention et au suivi minutieux dont elles jouissent auprès des dirigeants des deux pays frères », lit-on dans le communiqué qui ajoute que « les deux parties se sont également concertées autour des prochaines échéances bilatérales et des moyens et voies de leur préparation optimale, en vue de leur permettre d’ajouter de nouveaux jalons sur la voie de la consolidation des relations algéro-mauritaniennes ».

Par ailleurs, la rencontre a constitué une occasion pour « coordonner autour des questions régionales et internationales d’intérêt commun, en tête desquelles figure la situation sécuritaire et politique dans la région sahélo-saharienne qui constitue une source de préoccupation croissante et d’inquiétude commune auprès des deux pays, en sus de la série de sujets inscrits à l’ordre du jour des travaux du prochain sommet de l’Union africaine (UA) ».

Dans le même contexte, les deux parties ont « longuement » abordé les développements de la situation dans la bande de Ghaza, réitérant « la constance de l’Algérie et de la Mauritanie sur leur soutien inconditionnel à la cause palestinienne », conclut le communiqué.

