Attaf copréside avec son homologue turc les travaux de la deuxième session de la commission mixte de la planification

ALGER – Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ahmed Attaf a coprésidé, jeudi à Ankara, avec son homologue turc, Hakan Fidan, les travaux de la deuxième session de la Commission mixte algéro-turque de la planification, et ce dans le cadre de la visite de travail qu’il effectue en Turquie, chargé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, indique un communiqué du ministère.

Cette session a vu la participation des représentants de 12 secteurs ministériels des deux côtés algérien et turc, à savoir l’industrie et la production pharmaceutique, l’énergie et les mines, les transports, la pêche et les productions halieutiques, l’agriculture et le développement rural, la justice, l’éducation nationale, le commerce et la promotion des exportations, les finances, les travaux publics et les infrastructures de base, la culture et les arts et l’enseignement supérieur et la recherche scientifique, a précisé la même source.

Quant à l’ordre du jour, les travaux se sont penchés sur « l’évaluation de l’avancée enregistrée dans la mise en œuvre des décisions prises par les dirigeants des deux pays frères, les présidents Abdelmadjid Tebboune et Recep Tayyip Erdogan, depuis la tenue de la première session du Conseil de coopération de haut niveau en mai de l’année dernière, ainsi que sur les préparatifs de la tenue de la deuxième session de ce Conseil prévue dans un avenir proche à l’occasion de la visite en Algérie du président Recep Tayyip Erdogan, à l’invitation de son frère le Président Abdelmadjid Tebboune », souligne le communiqué.

Avant le début des travaux, M. Attaf a eu un long entretien en tête-à-tête avec son homologue turc, ayant porté sur « les principales priorités de la coopération bilatérale entre l’Algérie et la Turquie, ainsi que sur les questions d’intérêt commun aussi bien dans leur voisinage méditerranéen que dans leurs espaces d’appartenance, notamment le développement des relations dans la région de l’Afrique du Nord et les derniers développements de la situation dans la région du Sahel », note le communiqué.

Par ailleurs, le ministre a été reçu par le président de la Grande Assemblée nationale de Turquie, Numan Kurtulmus, avec lequel il a passé en revue « l’évolution qualitative des relations algéro-turques et les perspectives de leur élargissement continu, notamment dans le domaine parlementaire », ajoute la même source.

Au terme de sa visite, M. Attaf a animé avec son homologue turc, Hakan Fidan, une conférence de presse conjointe consacrée aux résultats de la 2e session de la Commission mixte de la planification et les prochaines échéances de la coopération « fructueuse et prometteuse » bilatérale, conclut le communiqué.



APS