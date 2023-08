Atelier des sensibilisation à la sûreté maritime à Nouakchott,les 22et 23 août

II. Objectifs

La Mauritanie est un vaste pays de plus d’un million de kilomètres carrés avec 5 800 kilomètres de

frontières, dont environ 800 kilomètres de côtes, l’une des plus longues de l’Afrique de l’Ouest. Avec une

population estimée à 4,6 millions d’habitants, dont environ 4% d’étrangers, le pays est une terre

d’immigration et un point de transit pour les migrants d’Afrique et du Moyen-Orient vers les îles Canaries.

L’économie mauritanienne, longtemps basée sur la pêche, les mines (fer, or et cuivre) et le pétrole, sera de

plus en plus dominée par l’exploitation des gisements de gaz avec le démarrage du gigantesque projet

mauritano-sénégalais « Grand-Tortue » prévu pour 2022, avec une production journalière estimée à 500

millions de pieds cubes.

Outre l’épineux problème de la pêche INN, avec ses graves conséquences économiques, environnementales

et nutritionnelles pour le pays et les communautés locales, et ses liens avec la criminalité transnationale

organisée, y compris le trafic de drogue et d’êtres humains, le pays est exposé aux menaces liées au transport

et à la l’exploitation du gaz offshore. Parmi les nouvelles menaces potentielles figurent la piraterie maritime,

la dégradation de l’environnement marin et les conflits sociaux pouvant résulter des frustrations des

populations les plus vulnérables.

L’atelier intitulé « L’implication de la société civile dans la lutte contre l’insécurité maritime en Mauritanie »

réunira principalement les organisations de la société civile du secteur maritime, notamment les associations

de pêcheurs et de transformateurs de poisson, ainsi que celles impliquées dans la lutte contre la criminalité

transnationale organisée, en vue de les sensibiliser aux menaces maritimes traditionnelles et émergentes du

pays. Cet événement fait partie du résultat 2.5 du projet « Appui à la sécurité maritime intégrée de l’Afrique

de l’Ouest (SWAIMS) » qui couvre tous les États membres de la CEDEAO et la Mauritane.

Alkhabar