Atar : le parti Insaf organise un meeting populaire

Le parti Insaf a organisé, vendredi, un meeting populaire dans la ville d’Atar, sous la supervision du coordinateur du parti au niveau des wilayas de l’Adrar et du Tagant, M. Ahmedou Ould Cheikh El Hadrami, et du chef de mission du parti au niveau de l’Adrar, M. Val Nguessali.

Au cours du meeting, le coordonnateur du parti a exprimé sa satisfaction quant au niveau de participation, qui témoigne de l’attachement des habitants de l’Adrar à Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Ghazouani.

Il a ajouté que le pays connaît actuellement un état de sécurité et de stabilité, et un consensus national sur l’importance de l’unité nationale et de l’école Républicaine, grâce à l’ouverture de Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, qui a instauré un apaisement politique qui a permis d’organiser un dialogue national inclusif, et a ouvert la porte à tous les Mauritaniens pour exercer la politique sans discrimination.

« Sur la base de la vision perspicace de Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, le pays a su regagner la confiance des partenaires et créer une diplomatie réussie qui a permis de convaincre les partenaires de l’efficacité des politiques économiques, de réduire l’endettement et de créer de l’espoir au niveau national », a-t-il, poursuivi.

Enfin, M. Hadrami a déclaré qu’au cours des dernières années, le pays a bénéficié de nombreuses réalisations, appelant les militants du parti à œuvrer pour obtenir une majorité confortable au prochain parlement.

Pour sa part, le chef de mission du parti au niveau de l’Adrar, M. Val Nguessali, a affirmé que Son Excellence le Président de la République, Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, a réalisé de nombreux acquis dans divers domaines sociaux, économiques et politiques, appelant à l’importance de resserrer les rangs et d’adhérer aux principes et aux choix électoraux du parti.

De son côté, le maire de la commune d’Atar, Sid Ahmed Ould Ehmeymed, président de l’association des maires de Mauritanie, a salué les réalisations actuelles du pays dans divers domaines de développement.

